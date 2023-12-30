Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Kasım ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı. İthalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Kasım ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 20,8 azalarak 8 milyon 203 bin dolar, ithalat yüzde 49,5 artarak 2023 Kasım ayında 9 milyon 88 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı. - BİLECİK