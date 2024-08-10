Bilecik'in Gölpazarı İlçesine Yeni Müftü Atandı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan atamalar sonucunda Hasan Nacar, Gölpazarı İlçe Müftüsü olarak göreve başladı.
Bilecik'in Gölpazarı İlçesine Müftü olarak atanan Hasan Nacar göreve başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından müftülük birimlerinde yeni atamalar gerçekleşti. Malatya İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Hasan Nacar, Gölpazarı İlçe Müftüsü olarak atandı. Ataması gerçekleşen Gölpazarı İlçe Müftüsü Hasan Nacar koltuğa oturarak görevine başladı. - BİLECİK