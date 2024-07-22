Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yeni kaymakam atandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Tahir Ardal göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen'in Artvin Ardanuç İlçe Kaymakamlığına olarak atanmasının ardından ilçenin yeni Kaymakamı Tahir Ardal oldu.

Yozgat'ın Kadışehir ilçesinde Kaymakam olan Tahir Ardal, yapılan atama sonrası yeni görev yeri olan Gölpazarı'nda göreve başladı. - BİLECİK