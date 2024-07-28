Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Tahir Ardal tebrikleri kabul etti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Tahir Ardal, makamında tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik'in Gölpazarı ilçesine Kaymakam olarak atanan Tahir Ardal makamında tebrikleri kabul etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Cihad Emir ve İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, Kaymakam Tahir Ardal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ardından ilçede bulunan mahalle muhtarları Kaymakam Ardal'ı ziyaret ederek yeni görev yerinde başarılar dilediler. Yapılan ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakam Ardal, Gölpazarı'nda güzel işlere imza atacağını belirtti. - BİLECİK