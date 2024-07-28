Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Meryem Dağı yamaç paraşütünün cazibe merkezi haline getiriliyor
Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Meryem Dağı'nda incelemelerde bulundu ve yamaç paraşütünün cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmalara başlanacağını açıkladı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Meryem Dağı, yamaç paraşütünün cazibe merkezi haline getiriliyor.
Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Meryem Dağında incelemelerde bulundu. Kaymakam Ardal'a, Bilecik Yol Şube Müdürü Samet Büyükkurt ve Gölpazarı İlçe Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir eşlik etti.
Kaymakam Ardal, Meryem Dağını yamaç paraşütünün cazibe merkezi haline getirmek için gerekli çalışmalara başlanacağının bilgisini verirken, "Gölpazarı'nda bulunan güzellikleri halkla kavuşturacağız" dedi. - BİLECİK