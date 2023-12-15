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Bilecik İlkokulu Öğrencileri Halı Sahanın Bakımsızlığından Şikayet Ederek Validen Yardım İstedi

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Bilecik'te ilkokulu öğrencileri beden eğitimi ve teneffüslerden kullandıkları halı sahanın bakımsızlığından şikayet ederek, validen yardım istedi.

Bilecik'te ilkokulu öğrencileri beden eğitimi ve teneffüslerden kullandıkları halı sahanın bakımsızlığından şikayet ederek, validen yardım istedi.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde 2018-2019 yılları arasında belediye tarafından halı saha bir protokol ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi. Aradan geçen yıllarda hiç bir bakımı yapılmayan halı saha adeta terk edildi. Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerin beden eğitimi ve teneffüslerden kullandıkları halı sahayı kullanırken, kale önlerinde oluşan dev çukurlar oluşabilecek bir sakatlığa davetiye çıkarıyor.
Bu durum veliler tarafından tepki ile karşılanırken, bir an önce gerekli bakımların yapılmasını söylediler. Çocuklar ise; Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e seslenerek, "Vali amca halı sahayı bizler için tamir ettirebilir misin?" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Mahallesi Bilecik Belediye Eğitim Yerel Spor Güncel Haberler

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