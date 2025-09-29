Haberler

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Tarımsal Çalışmaları İnceledi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Tarımsal Çalışmaları İnceledi
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Örenköy'ü ziyaret ederek tarımsal faaliyetler ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı. Üretimin artırılması için destek sözü verdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, tarımsal çalışmaları yerinde incelemek üzere Örenköy'ü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında köy muhtarı ve çiftçilerle bir araya gelen Ayvalık, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetler, üretim potansiyeli ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarımsal yapının güçlendirilmesi ve üretimin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, çiftçilerin talepleri ve sorunları da masaya yatırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, "Köyde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz, üreticilere destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
