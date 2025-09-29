Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Tarımsal Çalışmaları İnceledi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, tarımsal çalışmaları yerinde incelemek üzere Örenköy'ü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında köy muhtarı ve çiftçilerle bir araya gelen Ayvalık, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetler, üretim potansiyeli ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarımsal yapının güçlendirilmesi ve üretimin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, çiftçilerin talepleri ve sorunları da masaya yatırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, "Köyde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz, üreticilere destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK