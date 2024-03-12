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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Şube Müdürleri Yeni Projeleri Değerlendirdi

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şube müdürleri bir araya gelerek yeni projeleri değerlendirdi. İl Müdürü Yoldaş, şube müdürlüklerinin çalışmaları ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi aldı. Tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için yeni projeler yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şube müdürleri bir araya gelerek yeni projeleri değerlendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, şube müdürleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İl Müdürü Yoldaş, şube müdürlüklerinin çalışmaları ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi aldı. Bundan sonra ki süreç için yapılacak çalışmalar ve yürütülecek projeler görüşüldü. Özellikle Bilecik'te tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için yeni projeler yapılması, çalışmalarda ve uygulamalarda birliğin sağlanması ile üreticilere hizmet götürmede azami gayret gösterilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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