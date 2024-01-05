Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İstişare Toplantısı Düzenlendi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde şube müdürlerinin de katıldığı istişare toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda; üretim planlaması, sözleşmeli üretim, sahada tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımların teşviki, tarım sektöründe yeniliklerin ve arazi ıslah çalışmalarının yapılması yönünde bilgilendirmelerin yapılacağı köy toplantılarının düzenlenmesi, tarımsal desteklemelerden bütün çiftçilerin zamanında haberdar olmasının sağlanması, tohum, gübre, ilaç bayilerinin, gıda üretim ve satış yerlerinin denetimlerinin sıklıkla yapılması vb. gibi konular ele alındı. İl ve ilçelerde devam eden ve sonuçlanan projeler değerlendirildi.

Bilecik'in tarımsal yapısı ve potansiyeli dikkate alınarak 2024 yılında yapılacak yeni projeler ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK