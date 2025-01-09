Bilecik İl Sağlık Müdürü, Sağlık Personeli ile Değerlendirme Toplantısı Yaptı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sağlık personelleri ile bir araya gelerek sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için işbirliği imkanları ve mevcut projeler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan ile bir araya gelerek sağlık sektöründe durum değerlendirme ve gelecek projeler hakkında görüşülme sağlandı. Bunun yanı sıra İl Müdürü Damkacı, hastaneyi gezerek orada görev yapan sağlık personellerine, 2025 yılını sağlık, mutluluk ve huzurla geçirmelerini temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK