Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı Organ Bağışı Toplantısına Katıldı
Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bursa Şehir Hastanesi'nde organ bağışı çalışmaları üzerine düzenlenen Bölge Koordinasyon Toplantısında sağlık yöneticileri ve koordinatörlerle bir araya geldi.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'nın da katıldığı Bursa Şehir Hastanesi'ndeki Bölge Koordinasyon Toplantısında, organ bağışı çalışmaları ele alındı.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı Organ Bağışı Haftası kapsamında, Bursa Şehir Hastanesi'nde Bölge Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantıya İl Müdürü Damkacı'nın yanı sıra bölge sağlık yöneticileri, organ bağışı koordinatörleri ve sağlık çalışanları katıldı. Toplantıda, Bursa bölgesinde geçen yıl gerçekleştirilen organ bağışı çalışmaları ele alındı.
Ayrıca, bölgede başarılı çalışmalar yürüten yönetici ve koordinatörlere teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK
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