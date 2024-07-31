Üye Girişi
Haberler

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile vatandaşların kapısını çalıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, 'Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz' sloganı ile 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesini uygulamaya başladı. Rahatsızlıkları ve yaşları dolayısıyla nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşların kapısını çalan yetkililer kimlik kartı başvurularını evden alabiliyor. Böylelikle evden dışarı çıkamayan vatandaşlar bu hizmetten kolaylıkla yararlanabiliyor.

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü 'Adreste Nüfus Hizmeti' kapsamında rahatsız ve yaşlı vatandaşların kapılarını çalıyor.

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, 'Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz' sloganı ile 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesini uygulamaya başladı. Rahatsızlıkları ve yaşları dolayısıyla nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşların kapısını çalan yetkililer kimlik kartı başvurularını evden alabiliyor. Böylelikle evden dışarı çıkamayan vatandaşlar bu hizmetten kolaylıkla yararlanabiliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Güncel Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title