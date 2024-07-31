Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile vatandaşların kapısını çalıyor

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü 'Adreste Nüfus Hizmeti' kapsamında rahatsız ve yaşlı vatandaşların kapılarını çalıyor.

Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü, 'Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz' sloganı ile 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesini uygulamaya başladı. Rahatsızlıkları ve yaşları dolayısıyla nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşların kapısını çalan yetkililer kimlik kartı başvurularını evden alabiliyor. Böylelikle evden dışarı çıkamayan vatandaşlar bu hizmetten kolaylıkla yararlanabiliyor. - BİLECİK