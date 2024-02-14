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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayını değerlendirdi

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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, daire personeli ile bir araya gelerek yaklaşan Ramazan ayını değerlendirdi. Erhun, birlik ve beraberlik mesajı vererek Ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, daire personeli ile bir araya gelerek yaklaşan Ramazan ayını değerlendirdiler.

Bilecik İl Müftüsü Erhun, daire personeli ile birlik ve beraberlik mesajı vererek yaklaşan Ramazan ayını değerlendirdi. Ramazan ayı içerisinde olduğu gibi her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmeninin önemine değinen Müftü Erhun, "Kıymetli arkadaşlar, hep beraber birlik ve beraberlik içinde ramazan ayına kavuşmamızı dilerim. Tüm mazlum İslam coğrafyasının bu kutlu ayda kurtuluşa vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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