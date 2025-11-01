Haberler

Bilecik İl Müftülüğü'nden Değerler Eğitimi Programı

Bilecik İl Müftülüğü'nden Değerler Eğitimi Programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Müftülüğü, öğrencilerin insani ve manevi değerlere yönelmesi amacıyla okullarda 'Değerler Eğitimi' programları düzenliyor. Programda öğrencilere değerler hakkında bilgiler veriliyor ve merak ettikleri sorular yanıtlanıyor.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından yürütülen 'Değerler Eğitimi' programları kapsamında okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Bilecik İl Müftülüğü, öğrencilerin insani ve manevi değerleri benimseyerek yetişmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü 'Değerler Eğitimi' programları kapsamında okullarda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek program hakkında yaptığı açıklamada, "Manevi danışmanlar ve gençlik koordinatörleri, örgün eğitimlerine devam eden öğrencilerle bir araya gelerek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen eğitim programı çerçevesinde dersler işliyor. Programlar kapsamında öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlanırken, değerler konusunda bilinçlenmeleri sağlanıyor. Okullarda düzenlenen buluşmalarda hocalar, hem öğrenciler hem de öğretmenlerle sohbet ederek, eğitimin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sunuyor. Programın amacı, gençlerimizin insani değerleri bilen ve bu değerlere sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.