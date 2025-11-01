Bilecik İl Müftülüğü'nden Değerler Eğitimi Programı

Bilecik İl Müftülüğü tarafından yürütülen 'Değerler Eğitimi' programları kapsamında okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Bilecik İl Müftülüğü, öğrencilerin insani ve manevi değerleri benimseyerek yetişmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü 'Değerler Eğitimi' programları kapsamında okullarda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek program hakkında yaptığı açıklamada, "Manevi danışmanlar ve gençlik koordinatörleri, örgün eğitimlerine devam eden öğrencilerle bir araya gelerek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen eğitim programı çerçevesinde dersler işliyor. Programlar kapsamında öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlanırken, değerler konusunda bilinçlenmeleri sağlanıyor. Okullarda düzenlenen buluşmalarda hocalar, hem öğrenciler hem de öğretmenlerle sohbet ederek, eğitimin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sunuyor. Programın amacı, gençlerimizin insani değerleri bilen ve bu değerlere sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak" dedi. - BİLECİK