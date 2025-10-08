Bilecik İl Müftülüğü'nden Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kahvaltısı

Bilecik İl Müftülüğü, 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli ve faal din görevlilerini kahvaltı programında bir araya getirdi.

Kayıboyu Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, Ertuğrulgazi Camii İmam Hatibi Murat Geçvan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda emekli din görevlileriyle mevcut görevdeki din adamları bir araya gelerek, müftülük hizmetleri üzerine istişarelerde bulundu. Program kapsamında ayrıca 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması il finalinde ikinci olan Bekdemir Köyü Camii İmam Hatibi Harun Duruk'a hediye takdim edildi.

Kahvaltı programında din görevlileriyle sohbet eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, haftanın teması olan "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" üzerine konuşma yaptı. Müftü Dilek konuşmasında, din görevliliğinin kutsal olduğu kadar meşakkatli bir görev olduğuna dikkat çekerek, "Emektar din görevlilerimiz bayrağı sizlere devretti. Sizler de aynı özveriyle görevinizi sürdürüyor, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Rabbim görevlerinizde kolaylık, gayretlerinizde bereket ihsan eylesin" ifadelerini kullandı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik eden Dilek, "Bu hizmette emeklilik olmaz; mihrapla, minberle ve cemaatle gönül bağımız her daim sürer. Tecrübelerinizi dinlemekten, sizlerden istifade etmekten mutluluk duyarız " dedi.

Programa İl Müftüsü Ahmet Dilek'in yanı sıra müftü yardımcıları, şube müdürleri, emekli ve faal din görevlileri ile müftülük personeli katıldı. Kahvaltı sonunda katılımcılar günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. - BİLECİK