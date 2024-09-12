Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çelenk Atatürk Anıtı'nda unuttu
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ancak çelenk hala orada duruyor ve vatandaşlar çalınmasından endişe ediyor.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çelenk Atatürk Anıtı'nda unuttu.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz pazartesi günü 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk o günden bu yana hala Atatürk Anıtı dururken, vatandaşlar çelenkin çalınmasından endişeleniyorlar. - BİLECİK