Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çelenk Atatürk Anıtı'nda unuttu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz pazartesi günü 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk o günden bu yana hala Atatürk Anıtı dururken, vatandaşlar çelenkin çalınmasından endişeleniyorlar. - BİLECİK