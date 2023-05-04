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Bilecik il genelindeki hastanelerde görülen doktor eksikliği giderildi

Bilecik il genelindeki hastanelerde görülen doktor eksikliği giderildi

Yerel Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, il genelindeki hastanelerde görülen doktor eksikliği giderildiğini söyledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, il genelindeki hastanelerde görülen doktor eksikliği giderildiğini söyledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Gölpazarı Devlet Hastanesine 1'i aile hekimi olmak üzere 2 doktor, Söğüt Devlet Hastanesine 1 doktor, Bozüyük Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniği ve Kardiyoloji Polikliniğine 2 doktor, Osmaneli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine 1 doktor, Bilecik Merkez Toplum Sağlığı Merkezine Aile Hekimi ve Halk Sağlığı'na olmak üzere 2 doktor, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Plastik ve Estetik Polikliniğine toplamda 4 doktor atandı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve ilimizin sağlık alanında gelişmesi için her türlü desteği veren milletvekili adayımız Halil Eldemir'e teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Bilecik Söğüt Aile Yerel Haberler

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