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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasına Kavuşuyor

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Vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunulması adına Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Yeni hizmet binası, modern tasarımı, işlevselliği ve kolay erişilebilir konumuyla emniyet teşkilatının daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet sağlamasını sağlayacak.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yeni binasına kavuşuyor.

Vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunulması adına Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Kontrollük hizmetlerinin İl Özel İdaresi tarafından yürütüleceği yeni hizmet binası; Valilik yerleşkesi içerisinde 10 bin 989 metrekare yüz ölçümüne ve 9 bin 859 metrekare inşaat alanına sahip olup modern tasarımı, işlevselliği ve kolay erişilebilir konumuyla emniyet teşkilatı daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet sağlanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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