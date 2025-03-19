İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i uykudan uyandıran füze saldırısı! Panikle böyle kaçıştılar
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nda, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ takımını 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türk polis teşkilatının 180'inci 'Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları' çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı'nın düzenlediği Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Bursa Bölge Şampiyonu olarak son 16 turuna yükselen takım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı ile oynadığı müsabakayı 4-2'lik skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı. Çekişmeli geçen maçta Bilecik ekibi, üstün performansıyla dikkat çekti. Takım oyuncuları birbirleriyle olan uyumları ve maç boyunca sergiledikleri mücadele azmiyle izleyenlerden tam not aldı. Bu önemli galibiyet, kentte büyük bir sevinç ve gurur kaynağı oldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çeyrek finale yükselen takımımızı tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında da başarılar diliyoruz" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title