Bilecik emniyetinde 2025 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında yapılan toplantıda, 2025 yılındaki çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda yürütülen çalışmalar ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "2025 yılı boyunca yürüttüğümüz çalışmaların değerlendirmesini yaparak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için hizmet kalitemizi artırmaya yönelik hedeflerimizi gözden geçirdik" dedi. - BİLECİK