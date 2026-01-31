Haberler

Bilecik'te huzurevinde doğum günü sevinci

Bilecik'te huzurevinde doğum günü sevinci
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te huzurevinde ocak ayında doğan yaşlılar için özel bir doğum günü programı gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar, doğum günü pastası kesiminin yanı sıra keyifli anlar yaşadı.

Bilecik'te huzurevinde ocak ayında doğan yaşlılar için doğum günü programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde, ocak ayında doğan yaşlılar için doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Programa, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman da katıldı. Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından doğum günü pastası kesildi. Program boyunca ikramlar sunulurken, karaoke etkinliği ile huzurevi sakinleri keyifli anlar yaşadı. Düzenlenen etkinlikte yüzlerde tebessüm, kalplerde mutluluk oluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

Hakkında yakalama kararı çıkmıştı! Suçlamalara Bali'den yanıt verdi