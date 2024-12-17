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Bilecik Huzurevi Sakinleri Kütahya'da Tarihi ve Kültürel Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Huzurevi Sakinleri Kütahya'da Tarihi ve Kültürel Ziyaret Gerçekleştirdi
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Bilecik Huzurevi'nde kalan yaşlılar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi ile Kütahya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetti. Huzurevi sakinleri, rehberler eşliğinde önemli mekanları ziyaret ederek sosyal bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik Huzurevinde kalan asırlık çınarlar Kütahya'da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen gezide huzurevi sakinlerine Kütahya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerine keşfederek unutulmaz bir gün geçirdiler. Düzenlenen gezide, huzurevi sakinleri, rehberler eşliğinde kentin önemli tarihi mekanları ve doğal güzelliklerini ziyarette bulundu. Katılımcılar, şehrin kültürel mirasına tanıklık ederken aynı zamanda sosyal bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu gezi sonrasında yaptığı açıklamasında; bu tür etkinliklerin huzurevi sakinlerinin sosyal hayata katılımını artırdığını ve moral motivasyonlarını güçlendirdiğini söyleyererk, "Huzurevimizdeki değerli büyüklerimizin yüzlerindeki gülümseme ve keyifli anlar, bizim için en büyük mutluluk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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