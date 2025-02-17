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Bilecik Huzurevi'nde Yaşlılarla Anlamlı Buluşma

Bilecik Huzurevi'nde Yaşlılarla Anlamlı Buluşma
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılarla bir araya gelerek onların önemine vurgu yaptı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılarla bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve beraberinde kuruluş müdürleri merkez Bahçelievler'de bulanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılarla bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette, "Büyüklerimiz, bizler için paha biçilemez birer hazinedir" diyen İl Müdürü Türkoğlu, "Büyüklerimiz hayatımızın her döneminde bize yol gösteren, değerlerimizi miras bırakan, toplumumuzun en önemli parçalarından biridir. Bizler, her zaman sizlerin yanındayız. Bugün burada sizinle geçirdiğimiz bu güzel zaman dilimi hafızalarımıza kazındı" dedi. Daha sonrasında ise; huzur evi sakinlerine gül lokumu ikramı yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekildi ve ziyaret sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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