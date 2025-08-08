Bilecik Huzurevi'nde Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Huzurevi'nde Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevi bahçesinde gerçekleştirilen sıra gecesi etkinliği, huzurevi sakinleri ve personel için keyifli anlara sahne oldu. Müzik eşliğinde yapılan etkinlikte, katılımcılar eğlenerek moral depoladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevi kuruluş bahçesinde sıra gecesi etkinliği düzenlendi.

Müzik Usta Öğreticisi Ali Rıza Vural ve Mustafa Bey'in saz ve müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen sıra gecesinde, huzurevi sakinleri ve personel keyifli anlar yaşadı. Geleneksel sıra gecesi formatında düzenlenen programda katılımcılar hem eğlendi hem de moral depoladı. Etkinliğe Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Rahim Duman da katılarak huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Gönüllerin bir araya geldiği gecede, sıcak ve samimi anlar yaşanırken, program sonunda katılımcılara ikramlarda da bulunuldu. - BİLECİK

