Bilecik Hastanesi'nde KBRN Eğitimi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, acil servis personeline yönelik kapsamlı bir Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eğitim, personelin KBRN durumlarına hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla, aşağıdaki konuları kapsamaktadır: KBRN Farkındalığı: Personelin KBRN tehditleri hakkında bilinçlendirilmesi. KBRN Triajı: Acil durumlarda hastaların hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi için triaj yöntemlerinin öğretilmesi.

Vaka Yaklaşımı: KBRN durumu ile hastaneye başvuran vakaların yönetimi ve müdahale yöntemleri. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı: KBRN durumlarında kullanılacak ekipmanların doğru ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı. KBRN Ünitesinin İşletilmesi: Hastanede KBRN vakalarına özel hazırlık ve yönetim süreçleri.

Eğitime, hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birimi de katıldı. Eğitimin amacı, personelin KBRN durumlarına yönelik bilgi ve becerilerini artırmak, böylece acil durumlarda daha etkin bir müdahale sağlayarak hasta güvenliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu eğitimler, hastanemizin acil servis personelinin KBRN olaylarına hazırlığını güçlendirirken, sağlık sistemimizin genel dayanıklılığını da artırmayı hedeflemektedir" dedi. - BİLECİK