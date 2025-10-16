Haberler

Bilecik Hamsu Köprüsü Cumartesi Günü Trafiğe Kapalı Olacak

Bilecik Hamsu Köprüsü Cumartesi Günü Trafiğe Kapalı Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yapımına Ağustos ayında başlanan Hamsu Köprüsü'nün diğer ayağı Cumartesi günü trafiğe kapatılacak. Eski köprünün depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılmasının ardından, yeni köprünün bağlantı yerleri için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'te yapım çalışmalarına geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Hamsu Köprüsü diğer ayağı Cumartesi günü komple kapanacak.

Bilecik'te kent merkezi ile sanayiyi birbirine bağlayan ve kent büyünce yanına bir ek köprü daha yapılan Hamsu Köprüsü'nün ilk yapılan yeri depreme dayanıklı olmadığından dolayı geçtiğimiz Ağustos ayında yıkımına başlanmıştı. Bu esnada 2 gidiş 2 geliş olan köprü tek gidiş tek gidiş olarak kullanılırken, uzun araç kuyrukları oluşuyordu.

Köprü cumartesi günü trafiğe kapatılacak

Yapılan çalışmalarda sona gelinirken, köprünün bağlantı yerleri için kullanılacak demir kalıpların birleşimi için Cumartesi sabahı saat 07: 00'da köprü kullanımı tamam trafiğe kapatılacak. Trafik Hamsu Köprüsünün altında bulunan ve 1928 yılında karayolları tarafından yapılan eski köprüden verileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.