Bilecik Hamsu Köprüsü Cumartesi Günü Trafiğe Kapalı Olacak

Bilecik'te yapım çalışmalarına geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Hamsu Köprüsü diğer ayağı Cumartesi günü komple kapanacak.

Bilecik'te kent merkezi ile sanayiyi birbirine bağlayan ve kent büyünce yanına bir ek köprü daha yapılan Hamsu Köprüsü'nün ilk yapılan yeri depreme dayanıklı olmadığından dolayı geçtiğimiz Ağustos ayında yıkımına başlanmıştı. Bu esnada 2 gidiş 2 geliş olan köprü tek gidiş tek gidiş olarak kullanılırken, uzun araç kuyrukları oluşuyordu.

Köprü cumartesi günü trafiğe kapatılacak

Yapılan çalışmalarda sona gelinirken, köprünün bağlantı yerleri için kullanılacak demir kalıpların birleşimi için Cumartesi sabahı saat 07: 00'da köprü kullanımı tamam trafiğe kapatılacak. Trafik Hamsu Köprüsünün altında bulunan ve 1928 yılında karayolları tarafından yapılan eski köprüden verileceği öğrenildi. - BİLECİK