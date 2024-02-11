Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' Kursları Açılıyor
Dikim yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetiştiği Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursu açılıyor. Kursiyerler drapaj tekniği kullanarak etek, bluz, elbise dikimleri yaptığı dikiş kurslarında, aynı zamanda dikim öncesi işlemlerini hazırlama eğitimi veriliyor. Kursa katılmak isteyen Bilecikliler, Halk Eğitim Merkezi'ne giderek kayıt için başvuru yapabiliyor.
Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursları açılıyor.
Dikim yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetiştiği Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursu açılıyor. Kursiyerler drapaj tekniği kullanarak etek, bluz, elbise dikimleri yaptığı dikiş kurslarında, aynı zamanda dikim öncesi işlemlerini hazırlama eğitimi veriliyor.
Kursa katılmak isteyen Bilecikliler, Halk Eğitim Merkezi'ne giderek kayıt için başvuru yapabiliyor. - BİLECİK