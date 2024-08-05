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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde İlk Yardım Kursları Başladı

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Bilecik Halk Eğitim Merkezi, vatandaşlara ilk yardım eğitimi vermeye başladı. Eğitmen Tuğba Uyanık tarafından temel kavramlar ve uygulamalar öğretiliyor.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde ilk yardım kursları başladı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi kapılarını ilk yardım öğrenmek isteyen vatandaşlara açtı. Eğitmen Tuğba Uyanık ile birlikte ilk yardım için temel kavramlar ve uygulamalar öğretiliyor. Günlük hayatta, hayati tehlike karşısında, yaralanma ve benzeri durumlarda ilk yardım kavramının önemine değinen eğitmen Uyanık, büyük bir özenle eğitimlerini vermeye devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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