Bilecik haberleri... Bilecik Türkiye'de en mutlu 3'üncü il oldu

Bilecik bölgesinden gelen habere göre Bilecik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonucunda en mutlu 3'üncü il olarak kayıtlara geçti.

Bilecik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonucunda en mutlu 3'üncü il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonuçları açıklandı. İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Türkiye'de en mutlu iller arasında birinci Isparta, ikinci Bolu, üçüncü ise Bilecik oldu. Diyarbakır, verilere göre Türkiye'nin en mutsuz ili olurken, Tunceli'deki yüzde 24,2'lik oran en mutsuz 2'nci şehir, Şanlıurfa ise yüzde 21,04'lük oranla 3'üncü sırada yer aldı. - BİLECİK