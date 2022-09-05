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Bilecik haberleri... Bilecik Türkiye'de en mutlu 3'üncü il oldu

Yerel Haberler

Bilecik haberleri... Bilecik Türkiye'de en mutlu 3'üncü il oldu

Bilecik bölgesinden gelen habere göre Bilecik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonucunda en mutlu 3'üncü il olarak kayıtlara geçti.

Bilecik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonucunda en mutlu 3'üncü il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonuçları açıklandı. İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Türkiye'de en mutlu iller arasında birinci Isparta, ikinci Bolu, üçüncü ise Bilecik oldu. Diyarbakır, verilere göre Türkiye'nin en mutsuz ili olurken, Tunceli'deki yüzde 24,2'lik oran en mutsuz 2'nci şehir, Şanlıurfa ise yüzde 21,04'lük oranla 3'üncü sırada yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Bilecik Yerel Haberler

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