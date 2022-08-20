Bilecik haberleri... Bilecik'te 'Kütüphanede Çocuk Şenliği' düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Kütüphanede Çocuk Şenliği' düzenlendi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi'nde, Kütüphane Yaz Programı KÜYAP'22 çerçevesinde Çocuk Şenliği düzenlendi. 2022 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından son teknoloji ve teknik malzemeler ile düzenlenen Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi'nin içerisinde bulunan 0-3 yaş bebek kütüphanesi içerisinde düzenlenen Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklar şenliğinde, masal okuma, mandala boyama, tiyatro gösterisi, çocuk dartı, resim boyama, palyaço gösterisi, yüz boyama ve kitap okuma gibi etkinlikler düzenlendi. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

"Çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, yaptığı açıklamada, "Çömlekçilik sanatının ve şerbetçiotunun ana vatanı olarak tarif ettiğimiz doğanın tüm renklerini içinde barındıran göletler diyarı Pazaryeri ilçemizde 2022 yılında yenilenen yeni yüzü ile örnek bir kütüphane haline gelen kütüphanemizde çok güzel aktivitelere ve etkinliklere sahne alıyor. Önceden kütüphane denildiğinde akla gelen sessiz ortamda rafların arasında kitap okuma anlayışının ve alışkanlığının haricinde artık PlayStation, sanat aktiviteleri, yöresel el sanatları, müzik dinletileri, tiyatro gösterileri, sinema, konferans salonlarımızda sinema gösterimleri yapılmaktadır. Kütüphane Yaz Programı KÜYAP'22 çerçevesinde da bu etkinlikler belirli periyotlarda devam etmektedir. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımıza verilen eğitim en güzel eğitim olarak görüyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Bizleri katılımları ile onurlandıran ailelerimizi ve bu programı yapılmasında destek sağlayan İlçe Halk Kütüphanesi personellerimiz, öğretmenlerimiz, desteklerini esirgemeyen Pazaryeri Belediyemiz ve Pazaryeri Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK