Bilecik haberleri! Bilecik'i Dolu ve Sel Vurdu

Bilecik haberleri... Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağış sel baskınlarına neden olurken, yaşanan dolu yağışı ise maddi zarar yol açtı.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağış sel baskınlarına neden olurken, yaşanan dolu yağışı ise maddi zarar yol açtı.

Bilecik'te şiddetli yağmur ve dolu yağışı yaşandı. Özellikle Bozüyük İlçesi ve Dodurga Beldesi çevresinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu. Yağmur yağışının yanı sıra yaşanan dolu yağışı ise başta tarım arazileri olmak üzere araçlarda maddi hasar oluşmasına neden oldu.