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Bilecik haberleri! Bilecik Belediyesi otobüs kullanacak kadın sürücü arıyor

Bilecik haberleri! Bilecik Belediyesi otobüs kullanacak kadın sürücü arıyor

Yerel Haberler

Bilecik haberleri: Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından belediyelerine kazandırılan otobüsün direksiyonuna geçip test sürüşü yaparak, "'Otobüsümüz için kadın sürücüler aramaktayız" dedi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından belediyelerine kazandırılan otobüsün direksiyonuna geçip test sürüşü yaparak, "'Otobüsümüz için kadın sürücüler aramaktayız" dedi.

Vadi Park'taki düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, daha sonra otobüs direksiyonuna geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bilecik Belediyesine otobüs kazandırıldığını hatırlatan Başkan V. Subaşı, "Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilgili tüm birim yetkililerine teşekkür ediyorum. Otobüsümüzün bugün test sürüşünü yaptık. Aracımızı, vatandaşlarımızın güzel hizmet alacağı alanlarda kullanıma sunacağız" dedi.

"Direksiyona geçecek kadın sürücüler arıyoruz"

Başkan V. Subaşı bir müjdeyi vermek istediğini anlatarak, "Otobüsümüz için kadın sürücüler aramaktayız. Başvurularınızı Belediye Başkanlığımıza yapmanızı rica ediyoruz. Otobüsümüzün ayrıca çok güzel bir detayı var. Engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği şekilde bir özelliği var. Bu da yüzümüzü güldüren harika bir detay oldu. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu İstanbul Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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