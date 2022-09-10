Bilecik haberi... Bakan Dönmez ve Varank Söğüt'te 'Şifalı Pilav Kapak Açma Töreni'ne katıldı

Edinilen Bilecik haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Şifalı Pilav Kapak Açma Töreni'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Şifalı Pilav Kapak Açma Töreni'ne katıldı. Bakanlar, pilav kazanı kapağını açınca 200'er TL bahşiş bıraktı.

Bu yıl 741'incisi kutlanan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım temel atma töreninin ardından Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Burada Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret eden ikili burada dua etti. Ardından 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında "Geleneksel Şifalı Pilav Kapak Açma Töreni" dualarla yapıldı. Bakanlar şifalı pilavın kapağını açtıktan sonra aşçıya 200'er TL bahşiş bıraktı. Bakan Dönmez ve Bakan Varank ardından türbe yerleşkesi içinde Ertuğrulgazi Camii ve Ertuğrulgazi Darülkurrası gezdi. Burada vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğraf çektiren Bakan Dönmez ve Varank Söğüt Belediyesine ait Yörük çadırında çay, Zemzemiye köyü çadırında ise mercimekli mantı ve helva yediler. İki bakan ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

(Cem Kaan Toka/İHA)