Bilecik haberleri: 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı Yerel Haberler Bilecik haberlerine göre Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı. Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı. 26-27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan ESBİLDER'in düzenlediği Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri bugün başladı. Şenliğin ilk günü mehteran- atlı ekip ve yöresel kıyafetli zeybek ekipleri eşliğinde Köprübaşı Porsuk Bulvarı'nda yürüyüş yapıldı. İlk gün programında, açılış konuşmasından sonra atlı okçuluk gösterileri, folklor ve kına ekibi sahne alması ve protokol ile çadır ziyaretleri sergi açılışı bulunuyor. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Eskişehir Yerel Haberler

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