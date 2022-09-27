Bilecik haberi | Söğüt Gençlik Kampı Oba Kültürü Tematik Parkı yapım sözleşmesi imzalandı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya koordinesinde Söğüt Gençlik Kampı Oba Kültürü Tematik Parkı yapım sözleşmesi imzalandı.

Bilecik Valiliği'nde yapılan toplantıya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıda proje için genel bir değerlendirme yapıldı. Ardından yapım sözleşmesi Vali Kızılkaya ve yetkililer tarafından imzalandı. Projeyi önümüzdeki şenliklere yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Vali Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti. - BİLECİK