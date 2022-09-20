Bilecik haberi: Bozüyük'te Gaziler Günü programına yoğun ilgi gördü

Bilecik yerel yerel haberine göre 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Kent Konseyi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği işbirliği ile Gaziler Günü Programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Kent Konseyi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği işbirliği ile Gaziler Günü Programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazilik" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 101. yıl dönümünde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü. Ardından katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya "Gazilik bu milletin, bu memleketin mayasında, ruhunda var. Bizi askere gönderirken annelerimiz, büyüklerimiz hep şöyle ifade ettiler; bunu hep duyduk, oğlum ya Şehit ol ya Gazi. Dolayısıyla bizim Türk'ün üçüncü bir alternatifi yoktur, ya şehittir ya Gazidir. Bugün 2002 yılından beri 20 yıldır biz 19 Eylül'ü Atatürk'ün mareşallik unvanı verildiği bu tarihi bütün Türkiye'de Gaziler Günü olarak kutluyor, gaziliğin şerefini, anlamını gelecek nesillere, kardeşlerimize, çocuklarımıza ifade etmek için güzel bir vesile kılıyoruz. Yoksa şehitliğin gaziliğin günü mü olur? Her gün onların günüdür. Her günü biz şehit ailelerine ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Programın devamında izleyenlere kaval dinletisi sunularak kahramanlık türküleri seslendirildi, şiirler okundu, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan klip izlendi. Daha sonra programda Dodurgalılar Derneği tarafından Efelerin Efesi adlı folklör gösterisi sunuldu.

Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Gaziler ve aileleri, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK