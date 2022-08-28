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Bilecik haberi... Bozüyük'te çöp konteynerleri mahalle mahalle yıkanarak temizleniyor

Yerel Haberler

Bilecik haberi... Bozüyük'te çöp konteynerleri mahalle mahalle yıkanarak temizleniyor

Bilecik haberine göre Bilecik Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, farklı mahallelerdeki çöp konteynerleri yerinde yıkanarak temizleniyor.

Bilecik Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, farklı mahallelerdeki çöp konteynerleri yerinde yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi, çöp konteynerlerinde veya çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Farklı mahalleleri gezen 'konteyner yıkama aracı' ile konteynerler basınçlı ve ilaçlı suyla yıkanarak, kötü koku ve mikroplardan arındırılıyor. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar da önlenmiş oluyor. Alınan bilgilere göre, çevre temizliği ve sağlığı açısından belirli bir program dahilinde sürdürülen konteyner yıkama çalışmaları, periyodik aralıklarla devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi Bilecik Yerel Haberler

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