Bilecik haberi: Bilecik'te tıkanan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları temizleniyor

Bilecik gelişmesine göre Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde sel sonrası tıkanan ve dolan kanalizasyon hatları ile yağmur suyu hatları temizleniyor.

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde sel sonrası tıkanan ve dolan kanalizasyon hatları ile yağmur suyu hatları temizleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) gönderilen araçla sahada başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar dahilinde tıkanan ve dolan hatlar boşaltılarak, su akışı sağlanırken aynı zamanda tıkanan mazgallar da belediye çalışanları tarafından temizleniyor.

Ertuğrulgazi mahallesinde başlayan ve kollektor hatlarının da temizlendiği çalışmaların 10 gün süreceği belirtildi. - BİLECİK