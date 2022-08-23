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Bilecik haber! Bilecik'te çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin etti

Yerel Haberler

Bilecik haber! Bilecik'te çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin etti

Gelen Bilecik haberlerine göre Bilecik'te bazı mahallerin çeşme sularından akan pis su vatandaşları tedirgin etti.

Bilecik'te bazı mahallerin çeşme sularından akan pis su vatandaşları tedirgin etti.

Bilecik'te yoğunluk olarak başta merkez Beşiktaş Mahallesi olmak üzere bazı mahallerde ikamet eden vatandaşların çeşmelerinde pis su akıyor. Muslukları açana vatandaşlar temiz su yerine pis suyu görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Arada bir bu şekilde çeşmelerinden bu tarz su aktığını ifade eden mahalle sakinleri, temiz su ile çeşmeden akan suyu yan yana koyunca aradaki farkın fazlasıyla anlaşıldığı söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beşiktaş Bilecik su Yerel Haberler

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