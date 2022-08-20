Bilecik haber | Bilecik'te bisiklet kullanımını artırmak için güzel bir projeye imza atıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi bahçesine, bisiklet bakım ünitesi yerleştirildi.

Çevre dostu ulaşıma dikkat çekilmesi ve bisiklet kullanımının artırılması, yönünde birçok güzel uygulamayı Bilecik'e kazandıran Belediye Başkanlığı tarafından örnek bir çalışma daha yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hibesi ile getirilen bisiklet bakım ünitesi Yaşayan Şehir Müzesi bahçesine monte edildi.

İBB desteğiyle belediyemiz güzel bir çalışmayı daha hayata geçirdiğini anlatan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Şu ana kadar hem okul bahçelerinde hem de kurum bahçelerinde bisiklet park yerleri yapmıştık. Okullarda belediyemiz katkılarıyla bisiklet kullanımı hakkında yüzlerce eğitim programı hazırladık. Bisiklet bakım ünitesi projemiz de çok güzel bir çalışma. Yapılan çalışmalarla ayrıca Bisikletimi Tanıyorum Atölyesi eğitimleri ile çocuklara bisikletlerin bakımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. Bunun dışında Müze Akademi Etkinlikleri çerçevesinde çocuklarımız faydalanacak ve vatandaşlarımız da istedikleri gün ve saatte müzemiz açık olduğunda bisiklet bakım ünitelerinden hizmet alabilecek. Amacımız, coğrafyası zor da olsa bilinçli bisiklet sürüşünü benimseterek şehrimizde bisiklet kullanım alışkanlığını artırarak, trafiğe, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmektir" dedi. - BİLECİK