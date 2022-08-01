Bilecik haber | Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi'nin uygulanacağı alan incelendi Bilecik bölgesinden gelen habere göre İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile birlikte Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi'nin uygulanacağı alanda incelemede bulundu. İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile birlikte Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi'nin uygulanacağı alanda incelemede bulundu. İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Başkan Kartal'a Bilecik Valiliği Binasını gezdiren Vali Kızılkaya, binanın tarihi hakkında bilgi verdi. Ardından Vali Kızılkaya ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi'nin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunan Kartal, projenin detaylarını inceledi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel İçişleri Bakanlığı Bilecik Yerel Haberler

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