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Bilecik haber: Bilecik Belediyesi'nin fiziki çalışmalarıyla kent geneli güzelleşiyor

Yerel Haberler

Bilecik haber: Bilecik Belediyesi'nin fiziki çalışmalarıyla kent geneli güzelleşiyor

Bilecik habere göre Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yürütülen fiziki çalışmalarla kent geneli güzelleşiyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yürütülen fiziki çalışmalarla kent geneli güzelleşiyor.

Çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı ve üst yapıda detaylı düzenleme çalışmaları yapılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından da temizlik ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Başta orta refüjler olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde kullandığı park ve bahçeler, dinlenme ve oyun alanlarında Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından yıkama, temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirilirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından ise ot temizliği ve çiçeklendirme çalışmaları yerine getiriliyor.

Kötü görüntüye neden olan alanlarda düzenleme ve temizlik çalışması yapan görevliler, vatandaşların talep ettiği alanlarda da gerekli çalışmaları yapıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Bilecik Yerel Haberler

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