Bilecik Gönüllüler Derneği'nin amacı herkesin yardımına koşmak

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gönüllüler Derneği Başkanı Gülcan Namal, derneklerinin amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, din, dil, ırk, mezhep, siyasi ve felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar anlayışıyla kurulduğunu belirtti.

Bilecik Gönüllüler Derneği üyeleri kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dernek binasında düzenlenen kahvaltı sonrası dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Gülcan Namal, "Amacımız, sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyo ekonomik düzeyini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, toplumda gönüllülük kavramına yönelik bilinci geliştirmektir. İlimizdeki gönül elçileri uygulamasını yaygınlaştırılıp geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak, gönül elçiliğine yönelik çalışma yapan kuruluşlara destek vermek istiyoruz. Afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut, ibadethane, aşevi ve sair bütün hususlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmayı amaçlıyoruz. Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre ve kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, din, dil, ırk, mezhep, siyasi ve felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar anlayışıyla kurulmuştur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel