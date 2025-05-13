Bilecik GölparkFest'e Hazırlanıyor

Bilecik, yaz aylarının en renkli etkinliklerinden biri olan GölparkFest'e hazırlanıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen hazırlık toplantısında, festivalin tüm ayrıntıları titizlikle değerlendirildi. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan GölparkFest, Pelitözü Gölpark'ta binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Festivalde sahne performansları, su sporları, gastronomi alanları, sanat etkinlikleri ve çocuklara özel aktiviteler yer alacak.

13-14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, Bilecik'in sosyal ve kültürel hayatına dinamizm katmayı hedefliyor.

Festival programı ve detaylar ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. - BİLECİK