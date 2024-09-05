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Bilecik Gezici Kütüphane Otobüsü Çanakkale'de Yerini Aldı

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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali' kapsamında Bilecik Gezici Kütüphane Otobüsü, Çanakkale'de hizmet vermeye başladı. Otobüs, çocuk, genç ve yetişkin okuyuculara kitaplar, etkinlikler ve ikramlar sunuyor.

Bilecik Gezici Kütüphane Otobüsü Çanakkale'de yerini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en kapsamlı festivallerinden biri olan 'Kültür Yolu Festivali' 31 Ağustos - 8 Eylül 2024 tarihleri arasında Çanakkale'de birbirinden güzel etkinliklerle kutlanıyor. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Bilecik İl Halk Kütüphanesine ait tam donanımlı 'Gezici Kütüphane Otobüsü' bu güzel etkinlikte yerini alıyor.

Toplam 11 metre uzunluğunda olan Gezici Kütüphane Otobüsünün içerisinde; çocuk, genç ve yetişkin okuyucuların faydalanacağı kitaplar başta olmak üzere; yüz boyama, kitap okuma alanları, internet, sinema, workshop etkinlikleri, dene-yap atölyeleri, karaoke, müzik, akıl oyunları ve çeşitli ikramlar ile gelen misafirlerini ağırlıyor. Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde İzmir Gezici Kütüphane Otobüsü ile ortak alanda hizmet veren Bilecik Gezici Kütüphane Otobüsü çocuklar tarafından da beğeniyle karşılandığı; etkinliklerin çok güzel ve keyifli olduğunu dile getirildi.

Bilecik Gezici Kütüphane Otobüsü 'nün Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin ardından 6-7-8 Eylül tarihleri arasında Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma Yörük Şenlikleri'nde de aynı şekilde Söğüt ilçesinde 7den 70'e birbirinden güzel aktiviteler ve etkinlikleri ile Söğüt'te olacağı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Bilecik Gezici Kütüphane Otobüsü, Çanakkale'den sonra Söğüt'e gelerek yerini almasıyla 'Kuruluştan Kurtuluşa Uzanan Yol' sözünü bizlere hatırlattı. Bu yıl Bilecik Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Valimiz Şefik Aygöl'ün başlatmış olduğu BİL-EN programı kapsamında ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle Bilecik'i karış karış gezecek. 2024 -2025 Eğitim öğretim yılında planlanan takvim doğrultusunda her alana ulaşmayı hedeflemektedir. 31 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde yerini alan Bilecik Gezici Kütüphane Otobüsümüz 6-7-8 Eylül tarihlerinde Çanakkale'deki görevinin ardından Söğüt'e 743. Ertuğrul Gazi'yi Anma Yörük Şenlikleri'nde gelen misafirlerini ağırlıyor olacak. Herkesi bu anlamda Söğüt'e Gezici Kütüphane Otobüsümüze birbirinden güzel etkinliklerle buluşmak temennisiyle bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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