Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Emekliye Ayrılan Personele Plaket Takdim Etti

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, emekliye ayrılan personele plaket takdim etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, çeşitli görevlerde uzun yıllardır çalışan, kurumun gelişimine katkı sağlayan ve emekliye ayrılan personele İl Müdürü Yasin Özdemir, teşekkür plaketi takdim etti. Plaket takdiminin ardından Yasin Özdemir, "Uzun yıllar boyunca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan, şuanda ise emekliye ayrılan personellerimize teşekkür ederim. Yeni hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK