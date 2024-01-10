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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörler ile gelecek dönem planlaması yapıldı

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında antrenörlerinde katılım sağladığı değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Sporla insanları tanıştırmak adına bu dönem daha etkin rol oynayacaklarını belirten Yasin Özdemir, 'Bu dönem spor konusunda daha fazla faaliyet göstereceğiz. Spor, kurslar ve diğer etkinliklerimizle daha fazla vatandaşımızı buluşturacağız' ifadelerini kullandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörler ile gelecek dönem planlaması yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında antrenörlerinde katılım sağladığı değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda gelecek dönem planlaması yapılarak daha fazla hizmet için gerekli tedbirler ele alındı. Sporla insanları tanıştırmak adına bu dönem daha etkin rol oynayacaklarını belirten Yasin Özdemir, "Bu dönem spor konusunda daha fazla faaliyet göstereceğiz. Spor, kurslar ve diğer etkinliklerimizle daha fazla vatandaşımızı buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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