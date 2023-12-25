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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt-Time Projesi Toplantısı

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Yurt-Time projesi hakkında bilgi verildi ve gençlerin çalışma faaliyetleri değerlendirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Yurt-Time konulu toplantı düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yurtta kalan ve Yurt-Time projesinde yer alan öğrencilerle bir araya gelerek toplantı düzenlendi. Toplantıda öncelikle Yurt-Time Projesinden bahseden Yasin Özdemir, "Proje kapsamında gençler; kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında görev alabiliyor. Günlük iki, haftalık sekiz saat görev alarak harçlıklarını çıkaran gençler, ayrıca göreve başlamadan önce beş dakikalık spor egzersizleri yaparak sporu yaşam felsefesi haline getiriyor. Bu proje kapsamında gençlerle bir araya gelerek çalışma faaliyetlerini değerlendirmek istedim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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