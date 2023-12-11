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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Koşabiliyorken Koş' projesi ile vatandaşlar antrenman yapıyor

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Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında uzman antrenörler eşliğinde vatandaşlar çeşitli spor aktiviteleri yaparak spor yapmanın yararlarını keşfediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafınca düzenlenen proje ile vatandaşlar antrenman yapıyor.

"Koşabiliyorken Koş" projesi ile uzman antrenörler tarafından vatandaşlar keyifli antrenmanlar yapıyor. Spor yapmanın yararları ile tanışan vatandaşlar proje kapsamında çeşitli aktivitelerde bulunuyor. İkili grup şeklinde voleyboldan, atletizme kadar çeşitli sporların oynandığı proje yoğun katılım ile devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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