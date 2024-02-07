Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in konuşmasıyla başlayan eğitim programı İş Güvenliği Uzmanı Bektaş Çam'ın konuşması ve tanıtımları ile devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, çalışma hayatında yaşanabilecek tehlikelere değinerek iş sağlığı ve güvenliğini sağlamanın önemini vurguladı. Eğitim kapsamında 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları, iş hayatındaki kazalar ile riskler, bu riskleri engelleme yöntemleri gibi birçok konu başlığını içeren eğitim verimli bir şekilde tamamlandı. - BİLECİK